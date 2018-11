Abraham Bernstein

...ist Professor am Institut für Informatik an der Universität Zürich (UZH). Er ist Leiter der Dynamic and Distributed Information Systems Group und Leiter des Department of Informatics. Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist Semantic Web and Knowledge Discovery. Zudem ist er Direktor der UZH Digital Society Initiative (DSI) und Mitinitiant des Manifests für Digitale Demokratie.