Die Digitalisierung ist Verheissung und Bedrohung zugleich und sie geht uns alle an. Künstliche Intelligenz und Datenberge mit enormer Wirkungsmacht revolutionieren unser Leben und unser Land. Also müssen wir darüber reden. Nicht erst morgen, sondern jetzt. Gerade weil Maschinen in atemberaubenden Tempo klüger werden, müssen wir Menschen unseren Kopf brauchen und fragen: In welchem Datenland wollen wir eigentlich leben? Die Sendung ist also ein Treffpunkt für die Schweiz von morgen. Wir stellen als Gesellschaft heute die digitalen Weichen für ihre Zukunft.