In Berlin weht traditionell ein rauer Wind. Im Februar, wenn jeweils das wichtigste Publikumsfestival der Welt stattfindet, sowieso. Das grösste Lob, das ein waschechter Hauptstädter je äussern würde, ist vermutlich: «Da kamma nich’ meckan!»

Doch gemeckert wurde im Vorfeld der 70. Festivalausgabe reichlich. Vor allem über die neue, zweiköpfige Berlinale-Spitze, die nicht annähernd so viel Charisma besitze wie ihr Vorgänger Dieter Kosslick.

Die 70. Berlinale Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die 70. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele Berlin wird am 20. Februar mit dem Film «My Salinger Year» des kanadischen Regisseurs Philippe Falardeau eröffnet. Im Wettbewerb treten 18 Filme an, darunter der Schweizer Film «Schwesterlein» von Stéphanie Chuat. Jury-Präsident ist der Schauspieler Jeremy Irons.

Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek und Programmleiter Carlo Chatrian wurden von den Medien der deutschen Metropole wahrlich nicht mit Vorschusslorbeeren bedacht.

Hartes Grossstadtpflaster

Dabei hatte sich letztgenannter als künstlerischer Leiter des Filmfestivals von Locarno zwischen 2012 und 2018 viel Respekt verschafft. Seine Fachkompetenz in Sachen Kino ist unbestritten. Doch in der Metropole Berlin sind eben auch andere Fertigkeiten gefragt: Entertainer-Qualitäten, Showtalent, der grosse Auftritt auf dem roten Teppich. Alles Dinge, die dem Norditaliener so gar nicht liegen.

Bei der Präsentation der Wettbewerbsteilnehmer wirkte Chatrian darum sichtlich gestresst. Seine holprig vorgetragenen Einleitungssätze machten klar, dass es wohl noch eine Weile dauern wird, bis er der deutschen Sprache mächtig ist.

Legende: Ein Cinephiler, kein Showman: Carlo Chatrian. Reuters / Annegret Hilse

Als es dann um die Filme ging, flüchtete er sich rasch ins Englische. Was er – sympathisch selbstkritisch – wie folgt kommentierte: «I don’t want to ruin your beautiful language!» («Ich will schliesslich nicht eure schöne Sprache ruinieren!»)

Die Schweiz schlägt Netflix

6'800 Filme hatten sich um einen Platz auf der 70. Berlinale beworben. 340 wurden selektioniert; das sind rund 60 weniger als in den vergangenen Jahren. Netflix-Produktionen sucht man im schlankeren Programm vergeblich. Aus qualitativen Gründen, wie Chatrian betont, und nicht etwa, weil man den Streaming-Giganten ablehne.

Schweizer Filme wurden dagegen gleich mehrere selektioniert. Das Krebsdrama «Schwesterlein» von Stéphanie Chuat und Véronique Reymond ergatterte sich gar einen von 18 Startplätzen im Wettbewerb.

Das letzte Mal war dies 2012 einer helvetischen Produktion gelungen: «L’enfant d’en haut». Regisseurin Ursula Meier gewann damals sogar einen Silbernen Bären, den Spezial-Preis der Jury.

Belastete Vergangenheit

Ein anderer Silberner Bär, der sogenannte Alfred-Bauer-Preis für filmische Innovation, wurde in den letzten Tagen kurzerhand umbenannt. Dies, nachdem die «Zeit» neue Erkenntnisse über die Vergangenheit des ersten Berlinale-Direktors publiziert hatte.

Legende: Nicht alles war früher besser: die Berlinale anno 1957. Keystone / DPA / Bruechmann

Alfred Bauer soll eine wichtige Rolle in der Reichsfilmintendanz von Propagandaminister Goebbels gespielt haben. Mit der Unterstützung des Instituts für Zeitgeschichte will das Festival nun Bauers Rolle im NS-Machtapparat ergründen.

Frauen-Power auch in den Nebensektionen

Zurück zu erfreulicheren Dingen: In der Sektion «Panorama» markieren gleich zwei preisgekrönte Regisseurinnen für die Schweiz Präsenz: Andrea Štaka, Gewinnerin des Goldenen Leoparden 2006 und Susanne Regina Meures, die 2016 mit dem Zürcher Filmpreis bedacht wurde.

Štakas jüngster Spielfilm «Mare» feiert am Sonntag in Berlin Weltpremiere, zwei Tage vor Meures’ Doku «Saudi Runaway». Die mit dem Handy gefilmte Flucht einer Frischvermählten aus Saudi-Arabien hatte vor Kurzem bereits am Sundance Film Festival für Furore gesorgt.

Die beiden SRF-Koproduktionen im «Panorama» zeigen: Trotz Misstönen im Vorfeld darf aus Schweizer Sicht einiges erwartet werden von der Jubiläumsausgabe.

