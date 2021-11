20 Jahre ist es her, seit der erste Harry-Potter-Film erschien. In «Harry Potter and the Philosopher’s Stone» erfährt der Waisenjunge Harry (Daniel Radcliffe) an seinem 11. Geburtstag, dass er ein Zauberer ist. Er beginnt eine Ausbildung an der Schule für Hexerei und Zauberei.

Dort erlebt er mit seinem besten Freund Ron (Rupert Grint) und seiner besten Freundin Hermine (Emma Watson) gefährliche Abenteuer.



Insgesamt wurde der Film in 43 Sprachen übersetzt. Er spielte weltweit mehr als 974 Millionen Dollar ein und war damit die erfolgreichste Kinoproduktion des Jahres 2001.



Übrigens: In den USA erschienen sowohl der erste Film als auch das erste Buch unter einem anderen Titel als in England.



Die Herausgeber vermuteten, dass man in den USA den stehenden Begriff «Philosopher’s Stone» nicht kennt und statt als «Stein der Weisen» als «Stein der Philosophen» versteht. Deshalb heissen Buch und Film dort «Harry Potter and the Sorcerer’s Stone» – «Harry Potter und der Stein des Zauberers».



Sogar die Dialoge im Film wurden extra für die USA ein zweites Mal aufgezeichnet.