Blumhouse Productions wurde 2000 von Jason Blum gegründet. Die Erfolgsgeschichte des Studios begann 2007 mit dem Horrorfilm «Paranormal Activity».

Der wurde für 15'000 Dollar produziert und spielte weltweit über 190 Millionen ein. Mittlerweile gibt es sechs Fortsetzungen. 2010 wurde mit «Insidious» eine weitere erfolgreiche Filmreihe gestartet.

Das Studio ist mit seinen Horrorfilmen dicht am Puls der Zeit. «The Purge: Election Year» (2016) war eine Reaktion auf den Präsidentschaftswahlkampf. Auf die intensiv geführte Rassismus-Debatte in den USA reagierte das Studio mit «Get Out» (2017). Männlicher Chauvinismus und sexuelle Übergriffe gegen Frauen wurden in «Black Christmas» (2019) verurteilt.

80 Prozent der Kinofilme von Blumhouse Productions sind Horrorspektakel. Aber auch oscarprämierte Werke wie Damien Chazelles «Whiplash» oder Spike Lees «BlacKkKlansman» kommen aus dem Studio.

Seit 2017 hat Blumhouse Productions eine TV-Produktion, die Inhalte unter anderem für Syfy, Showtime und HBO produziert. Darunter ist eine Serie über Roger Ailes, der Fox News zu einem mächtigen Sender aufgebaut hat und später wegen Missbrauchsvorwürfen abtreten musste.

Der Anteil von Horrorfilmen liegt im TV-Bereich bei nur 20 Prozent.