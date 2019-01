Fanny Bräuning wurde 1975 in Basel geboren. Sie studierte Film an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) in Zürich, Link öffnet in einem neuen Fenster. Mit ihrem preisgekrönten Debüt «No More Smoke Signals» (2009) erkundete die Basler Regisseurin die fremde Kultur der Lakota-Indianer. In ihrem zweiten Film beschäftigt sie sich nun mit ihrem ganz persönlichen Umfeld: Sie begleitet ihre Eltern auf eine Reise.