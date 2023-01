Inhalt

58. Solothurner Filmtage - «Garçonnières» leuchtet humorvoll ins Oberstübchen der Männer

Es heisst, die Männlichkeit stecke in einer Krise. Bei den Solothurner Filmtagen zeigt Céline Pernet mit ihrem Dokfilm «Garçonnières», wie Männer in der Rushhour des Lebens ihre Rolle in der Gesellschaft verstehen. Ein Film, der Freude macht.