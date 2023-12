William Bradley Pitt ergeht es zu Beginn seiner Laufbahn wie vielen gutaussehenden Nachwuchstalenten: Sie werden auf ihr Äusseres reduziert.

Als er im oscarprämierten Roadmovie «Thelma & Louise» 1991 seinen ersten Auftritt in einem Hollywoodfilm hat, spielt er einen charmanten Kleinganoven.

Legende: Mehr als heisse Luft: Mit einem kurzen Auftritt in «Thelma & Louise» schaffte Brad Pitt 1991 in Hollywood den Durchbruch. imago / Album

Seine Leinwand-Präsenz dauert gerade einmal sieben Minuten. Wovon er mehrere Minuten mit nacktem Oberkörper bestreitet. Das genügt, um ihm schlagartig eine grosse, weibliche Fangemeinde zu sichern.

Gutaussehender Naturbursche

Ab da wird Brad Pitt in grösseren Rollen besetzt: Typ «gutaussehender Naturbursche». Im Drama «A River Runs Through It» (1992) spielt er Paul, den rebellischen von zwei gegensätzlichen Brüdern, deren Gemeinsamkeit das Fliegenfischen ist.

Legende: Naturbursche mit Herz: In seinen ersten grossen Rollen wird er stereotyp besetzt. Brad Pitt im Geschwister-Drama «A River Runs Through It» 1992. Keystone / Picture Alliance

Kurz darauf betört Pitt die Herzen der Kinozuschauerinnen als Tristan Ludlow in «Legends of the Fall» (1994). Ein Herz-Schmerz-Epos, das Brad Pitts Popularität in hysterische Sphären katapultiert.

Weg von den Schmachtfetzen

Um nicht vollends in der Schmachtfetzen-Grube zu enden, wechselt Brad Pitt das Genre. Als exzentrischer Verrückter in «12 Monkeys» (1995) kann er als Antiheld neue Facetten zeigen. Er erarbeitet sich damit seine erste Oscarnomination.

Legende: Für einmal keine Helden: Bruce Willis (links) und Brad Pitt in der dystopischen Sci-Fi-Komödie «12 Monkeys». imago / Allstar

Die Stufe in die erste Liga Hollywoods erklimmt Brad Pitt als Ermittler David Mills in «Seven» (1995). Im Film tötet ein unbekannter Täter seine Opfer im Sinne der sieben Todsünden.

Auf Augenhöhe mit Morgan Freeman

Trotz gruseliger Schockmomente und einem atemberaubenden Plot-Twist zum Schluss beeindruckt der Film hauptsächlich durch die starke schauspielerische Leistung. Brad Pitt präsentiert sich in den Augen der Filmkritik auf Augenhöhe mit Morgan Freeman.

Seither sind Filme mit Brad Pitt mehr oder weniger Selbstläufer an den Kinokassen. Megahits werden die Actionkracher «World War Z» (Regie führte der Schweizer Marc Forster) und «Troja» (2004). Sie generieren die höchsten Einnahmen in seinem Palmarès.

Legende: Lief nicht so gut: Der gemeinsame Film des Ehepaars Jolie-Pitt «By the Sea» war ein Kassenflop. imago / Everett Collection

Einige Flops finden sich allerdings auch, etwa «By the Sea» (2015) mit seiner damaligen Ehefrau Angelina Jolie als Filmpartnerin. Der Paar-Effekt zog nicht.

Erfolgreicher Produzent

Seit 2002 ist Brad Pitt mit seiner Firma Plan B Entertainment als gewichtiger Filmproduzent im Geschäft. «World War Z» spielte weltweit 540 Millionen US-Dollar ein, wovon Pitt als Co-Produzent profitierte.

Kritikerlob erhält er für Produktionen wie den Sportfilm «Moneyball» (2011), der eine Oscarnomination für den besten Film erhält, oder «12 Years a Slave» (2013), der unter anderem als «Bester Film» mit je einem Oscar und einem Golden Globe ausgezeichnet wird.

Legende: Lief sehr gut: Als Produzent von «Moneyball» konnte sich Brad Pitt über eine Oscarnomination für den besten Film freuen. imago / EntertainmentPictures

Bis Brad Pitt schliesslich auch als Schauspieler die höchstmögliche Anerkennung erhält, dauert es. Seit 1996 wurde er viermal für den Oscar nominiert. Erst 2019 klappt es: Als Stuntman Cliff Booth in Quentin Tarantinos Hollywood-Satire «One Upon a Time … in Hollywood» wird er als bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

Legende: Daumen hoch: Nach 30 Jahren Hollywood-Karriere kam 2019 der Ritterschlag: der Oscar als bester Nebendarsteller. IMAGO / UPI Photo

Einige Kritiker meinen, dass er eigentlich den Preis als besten Hauptdarsteller verdient hätte, verfügt doch seine Figur über fast so viel Leinwandpräsenz wie die Hauptfigur Rick Dalton (gespielt von Leonardo DiCaprio).

Brad Pitt nimmt es gelassen und sagt in seiner Dankesrede an der Oscarverleihung in Richtung seines Kollegen Leonardo DiCaprio: «Ich würde jederzeit wieder in deinem Schatten stehen.» Was er natürlich längst nicht mehr nötig hat.