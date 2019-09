1. Sein Sexappeal ist offiziell

Legende: Richard Gere als Edel-Callboy in «American Gigolo», 1980. IMAGO IMAGES / ZUMA PICTURES

Im Alter von 50 Jahren kürte das «People»-Magazin Richard Gere zum «Sexiest Man Alive». Reife Leistung, denn das Durchschnittsalter für diese Auszeichnung liegt bei 36 Jahren.

Bereits einige Jahre zuvor wurde er zusammen mit seiner damaligen Freundin, dem Supermodel Cindy Crawford, zum «Sexiest Couple Alive» ernannt.

2. Hausverbot bei den Academy Awards

Legende: Richard Gere, Buddhist und Freund des Dalai Lama. REUTERS/Pawel Kopczynski

Richard Gere kümmert sich wenig um seinen Status als Sexsymbol. Dafür engagiert er sich. Der Buddhist gründete die US-amerikanische Non-Profit- Organisation «Tibet House», die sich der Erhaltung der tibetanischen Kultur widmet.

Als Freund Tibets äusserte er sich 1993 bei den Oscar-Verleihungen kritisch gegenüber China, was zu einem Einreiseverbot führte.

Ausserdem bekam er ein Hausverbot von der Academy erteilt. Die tolerierte damals keine politischen Äusserungen während der Preisverleihung.

3. Überaus engagiert

Auch in Europa zeigt sich Richard Gere engagiert. Kürzlich besuchte er das Flüchtlingsboot «Open Arms», auf dem sich 120 Flüchtlinge befanden.

Gere brachte Lebensmittel und appellierte an Malta und Italien, dem Schiff Zugang zu ihren Häfen zu gewähren.

4. Alter? Egal!

Legende: Richard Gere und seine junge Frau Alejandra Gere. KEYSTONE / ALVARO BARRIENTOS

Richard Gere wurde dieses Jahr im Alter von 69 zum zweiten Mal Vater. Die Mutter ist Richard Geres 35 Jahre jüngere Ehefrau Alejandra Gere.

Als er auf ihr Alter angesprochen wurde, meinte er, es sei ihm egal, wann seine Frau geboren wurde.

5. Pretty Woman ohne Happy End?

Legende: Richard Gere und Julia Roberts in der Liebeskomödie «Pretty Woman», 1990. IMAGO IMAGES / PROD.DB

Er 41 Jahre alt, sie 23. Im Filmklassiker «Pretty Woman» verliebt er sich als erfolgreicher Geschäftsmann in eine jüngere Prostituierte (Julia Roberts).

Ursprünglich hätte die Komödie offenbar eine Tragödie werden sollen. Das erzählte Julia Roberts unlängst in einem Interview. Das ursprünglich geplante Ende soll gewesen sein: Richard Gere wirft sie samt des Geldes aus seinem Auto. Doch die Geschichte änderte sich, als die ursprüngliche Produktionsfirma pleiteging und der Film an Disney verkauft wurde.

Das Projekt entwickelte sich zu der romantischen Komödie, wie wir sie kennen, in der der Geschäftsmann die junge Prostituierte vor ihrem Schicksal rettet.

6. Musikalisch noch dazu

Legende: Richard Gere spielt in «Cotton Club» 1984 selbst Trompete. IMAGO IMAGES / ENTERTAINMENT PICTURES

Eine der zentralen Liebesszenen in «Pretty Woman» beginnt mit Richard Gere am Klavier. Für die Szene komponierte Gere das Lied und spielte es selbst auf dem Klavier.

Auch in «Cotton Club» bewies er sein musikalisches Talent. Diesmal mit einer Trompete.

7. Glückliche zweite Wahl

Legende: Richard Gere neben Debra Winger in «An Officer And A Gentleman», 1982. IMAGO IMAGES / ENTERTAINMENTPICTURES

In den Filmen, die Gere zum Durchbruch verhalfen, war er bloss die zweite Wahl. Ursprünglich sollte John Travolta die Hauptrollen sowohl in «American Gigolo» als auch in «An Officer And A Gentleman» übernehmen.

Travolta lehnte die Rollen aber ab. Im Fall von «An Officer And A Gentleman» wollte er offenbar keinen Piloten spielen, sondern wirklich fliegen lernen, was er dann auch getan haben soll. Fakt ist: John Travolta ist heute Pilot.