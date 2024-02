Inhalt

74. Filmfestspiele Berlin - «Gloria!»: Der Papst kommt – und die Mädchen rebellieren

Feministischer Pop gegen barocke Langweile? Die Italienerin Margherita Vicario will in ihrem Film viel erzählen: von einem weiblichen Aufstand bis hin zu etwas Geschichtskorrektur. Doch am Schluss ist die Schweizer Koproduktion eine wilde Mischung aus «Mean Girls», «Amadeus» und «Annie».