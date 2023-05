Der heutige King Charles kommt nicht wirklich vor in «La chimera». Es ist Josh O'Connor, der britische Schauspieler, der Prince Charles in «The Crown» so anrührend verkörpert hat.

O'Connor spielt Arthur, den «Engländer», der mit einer wilden Gruppe von fröhlichen und verwegenen lokalen Männern etruskische Gräber plündert und die Fundstücke über den geheimnisvollen Hehler «Spartako» zu Geld macht. Arthur ist der Spürhund: Er hat die Gabe, mit einer Wünschelrute die uralten Gräber unter ihren Steinplatten im Boden aufzuspüren.

Legende: Gemeinsam zur Goldenen Palme? Josh O'Connor mit Filmemacherin Alice Rohrwacher, Isabella Rossellini, Alba Rohrwacher und Vincenzo Nemolato (von links nach rechts) auf dem Roten Teppich in Cannes. Getty Images / Kristy Sparow

Diese «Tombaroli», wie sich die Grabräuber nennen, wirken wie eine zeitgenössische Ausgabe der verwegenen Bande, die im Film in einer Ballade besungen werden. Sie spielen mit den lokalen Carabinieri denn auch regelmässig fast schon slapstickartig inszeniert «Räuber und Poli».

Epische Erzählkunst

Alice Rohrwacher hat ein enormes Talent zum ebenso präzisen wie ausschweifenden Erzählen. Dabei kommen ihr die Motive entgegen, die sie schon in ihren früheren Filmen so wunderbar ins Bild gerückt hat: lokale Bräuche, Italianità, wilde Feste und Musik und Menschen, die zeitweise alle durcheinander reden.

Legende: Regisseurin Alice Rohrwacher ist Dauergast auf der Croisette. 2011 debütierte sie mit «Corpo celeste» in Cannes. 2014 gewann sie den Grossen Preis der Jury für «Le meraviglie», und 2019 gehörte sie zur Wettbewerbsjury. IMAGO / INDEPENDENT PHOTO AGENCY INT.

Im Hintergrund sitzt als Matriarchin Isabella Rossellini in einem Rollstuhl und spielt souverän die Königin in ihrem zerfallenden Anwesen und zugleich schwärmerische Schwiegermutter für Arthur. Dass dessen Geliebte Beniamina, ihre Tochter, gestorben ist, das traut sich niemand ihr zu sagen.

Es läuft wie am Schnürchen

Alice Rohrwacher spinnt in ihren Filmen stets mehrere Fäden zu einem kunstvollen Gewebe. In «La chimera» sogar ganz wörtlich. In einer Traumsequenz von Arthur am Anfang des Films verheddert sich der Wollfaden von Beniaminas gestricktem Rock am Boden und wickelt sich Masche um Masche ab, während sie weggeht. Sie bemerkt das und folgt dem Faden zurück auf ihrem Weg, bis er im Boden verschwindet.

Legende: Heiter bis ulkig geht es zu und her in Alice Rohrwachers «La chimera», der in Cannes im Wettbewerb läuft. Festival de Cannes / Tempesta

Gegen Ende des Films wird der Faden ganz wörtlich wieder aufgenommen. So wie vieles, was mit Witz und Ernst symbolisch aufgeladen ins Bild fällt, sich schliesslich metaphorisch zu einer Art Utopie fügt.

Es sind die Männer, die die Gräber plündern, den Toten ihre Beigaben entwenden, jahrtausendealte Artefakte mutwillig zerschlagen, um die einzelnen Stücke besser verkaufen zu können.

Legende: Wer anderen eine Grube gräbt ... findet mit Sicherheit ein wenig Etruskergold. Szene aus «La chimera». Festival de Cannes / Tempesta

Die Frauen hingegen arbeiten für die Gemeinschaft. Sie haben heimlich Kinder, moralische Empörung, aufflammende Liebe und Momente, in denen sie sich im Tanz und der Musik vergessen. Sie übernehmen einen stillgelegten Bahnhof – der als öffentliches Gebäude nicht niemandem gehört, sondern allen, und machen eine Art Frauen- und Kinderhaus daraus.

Filmisches Erbe von Fellini

Alice Rohrwacher ist mit diesem Film eine legitime Nachfolgerin von Fellini geworden, ohne dem Meister im geringsten nachzueifern. Sie spielt mit allen Ebenen des Kinos, sie nutzt Musik und Farbe, Mythologie und Sprachwitz, und sie beherrscht auch den Bildwitz. «La chimera» ist ein feines Fest von einem Film.