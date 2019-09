«Joker» wurde am Filmfestival Venedig mit Spannung erwartet – kurz vor der Weltpremiere am 31. August veröffentlichte Warner Bros. einen Trailer, Link öffnet in einem neuen Fenster, der bereits viel von Stimmung und Story des Films vermittelte.

Am Festival wurde der Film mehrheitlich positiv aufgenommen – die SRF-Filmkritik ist jedoch gespalten: Ivana Imoli (Video) würdigt die «oscarverdächtige Leistung» von Joaquin Phoenix, während Brigitte Häring (Text) dessen Schauspiel als «zu forciert, zu exzessiv verrückt» beurteilt.

Spätestens am 10. Oktober 2019 können Sie sich eine eigene Meinung bilden – dann nämlich kommt «Joker» in unsere Kinos.