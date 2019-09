Calipatria State Prison: In dieser Strafanstalt sitzen Kaliforniens Schwerverbrecher. Doch statt der erwarteten bösen Blicke sehen wir lachende Insassen. Die gute Laune hat einen guten Grund. Tim Robbins stellt in der unkommentierten Doku die Arbeit seines Theaterprojekts «The Actor’s Gang» vor. Das ist Teil eines staatlich anerkannten Rehabilitationsprogramms, an dem 13 kalifornische Staatsgefängnisse und zwei Einrichtungen für jugendliche Straftäter teilnehmen.

Der Film zeigt, wie sich das Klima unter den Häftlingen durchs gemeinsame Einstudieren verbessert. Hautfarbe und Bandenzugehörigkeit scheinen plötzlich keine Rolle mehr zu spielen. Als Zuschauer wird man Zeuge einer erstaunlichen Wandlung, die viel Optimismus verbreitet.

Wer dafür empfänglich ist, geniesst den hohen Wohlfühlfaktor. Genau dieser kann einen aber auch stutzig machen. So bleibt der Verdacht, dass Misstöne zur Wahrung der dramaturgischen Schlüssigkeit ausgeblendet wurden.