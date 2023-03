Bester Animationsfilm

Guillermo del Toro, «Pinocchio»

Beste männliche Nebenrolle

Ke Huy Quan, «Everything Everywhere All at Once»

Beste weibliche Nebenrolle

Jamie Lee Curtis, «Everything Everywhere All at Once»

Bester Dokumentarfilm

«Navalny»

Bester Live-Action-Kurzfilm

«An Irish Goodbye»

Beste Kamera

«Im Westen nichts Neues»

Bestes Makeup und Frisuren

«The Whale»

Bestes Kostümdesign

«Black Panther: Wakanda Forever»

Bester internationaler Film

«Im Westen nichts Neues»

Bester dokumentarischer Kurzfilm

«The Elephant Whisperers»

Bester animierter Kurzfilm

«The Boy, the Mole, the Fox and the Horse»

Bestes Produktionsdesign

«Im Westen nichts Neues»

Beste Originalmusik

«Im Westen nichts Neues»

Beste visuelle Effekte

«Avatar: The Way of Water»

Bestes Originaldrehbuch

«Everything Everywhere All at Once»

Bestes adaptiertes Drehbuch

«Women Talking»

Bester Ton

«Top Gun: Maverick»

Bester Originalsong

Naatu Naatu, «RRR»

Bester Schnitt

«Everything Everywhere All at Once»

Beste Regie

Daniel Kwan and Daniel Scheinert, «Everything Everywhere All at Once»

Beste männliche Hauptrolle

Brendan Fraser, «The Whale»

Beste weibliche Hauptrolle

Michelle Yeoh, «Everything Everywhere All at Once»

Bester Film

«Everything Everywhere All at Once»