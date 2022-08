Die Schweizer Schauspielerin Ursula Andermatt ist am vergangenen Donnerstag in Berlin nach kurzer schwerer Krankheit verstorben, wie aus dem Kreis der Familie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Sie wurde 64 Jahre alt.

Ursula Andermatt wurde 1957 in Basel geboren. Nach dem Studium an der Schauspielakademie Zürich folgten Engagements am Theater am Neumarkt und am Schauspielhaus Zürich. Später verliess sie die Schweiz Richtung Berlin, wo sie eine neue Heimat und am Berliner Schillertheater ein Engagement fand. Zudem war sie langjährige Mitarbeiterin bei Karls kühne Gassenschau.

Legende: Ursula Andermatt mit ihrem früheren Ehemann Michael Kind in Berlin. Die beiden – hier auf einer Aufnahme von 2006 – standen mehrfach zusammen vor der Kamera. imago images/Brigani-Art

Zahlreiche TV-Auftritte

Ihr Kinodebüt gab sie in «Der Passagier» unter der Regie ihres Lebensgefährten Thomas Brasch («Mein lieber Thomas»). Der Film wurde im Wettbewerb der 41. Filmfestspiele von Cannes aufgeführt. Eine weitere grosse Kinorolle hatte sie 1991 als Frau Tschudi in «Anna Göldin – Letzte Hexe». Es folgten unzählige Arbeiten in Fernsehproduktionen, unter anderem für «Der Bestatter». Aus der Ehe mit dem Schauspielkollegen Michael Kind stammt ein Sohn.

