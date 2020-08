Als Königssohn im Superheldenfilm «Black Panther» wurde er weltberühmt. Jetzt ist der US-amerikanische Schauspieler Chadwick Boseman gestorben – an Krebs.

Er sei ein «wahrer Kämpfer» gewesen, hiess es weiter in der Mitteilung seiner Familie. Chadwick Boseman habe noch Filme gedreht, während er Operationen und Chemotherapie durchmachte.

Es sei die grösste Ehre seiner Karriere gewesen, die Hauptfigur T’Challa in «Black Panther» zum Leben zu erwecken, hiess es von Bosemans Familie. Die Comic-Verfilmung aus dem Jahr 2018 war der erste Superheldenfilm mit fast ausschliesslich schwarzen Akteuren vor und hinter der Kamera.

Legende: Ist seiner Darmkrebserkrankung erlegen: Chadwick Boseman (1976 - 2020). Keystone / VICTORIA WILL

Schwarze Galionsfiguren

Boseman wirkte auch in Filmen wie «Avengers: Infinity War», «21 Bridges» und zuletzt unter der Regie von Spike Lee in «Da 5 Bloods» mit. In Hollywood fiel er erstmals mit der Rolle des Baseballstars Jackie Robinson im Sportdrama «42» auf.

Solche Rollen von mutigen schwarzen Galionsfiguren waren es, die Chadwick Boseman hohen Respekt gerade auch bei Afroamerikanern einbrachten. Er litt seit 2016 an Darmkrebs, hielt die Krankheit aber vor der Öffentlichkeit geheim.