Die Meisten kennen Ian Holm als Bilbo Beutlin in der Fantasy-Trilogie «Herr der Ringe». Daneben war der Schauspieler, der in den vergangenen 60 Jahren in über 130 Filmen mitgespielt hat, auch in weiteren grossen Filmen zu sehen. Oft glänzte er als Nebendarsteller.

In den Science-Fiction-Filmen «Alien» oder «Das fünfte Element» etwa, oder dem Scorsese-Drama «The Aviator». Mit den Regisseuren Terry Gilliam und David Cronenberg drehte er gleich mehrere Filme.

Erfolg auf Bühne und Leinwand

Vor seinem Durchbruch im Kino war Holm erfolgreicher Theater-Schauspieler: Er war Mitglied der Royal Shakespeare Company, 1967 gewann er den Tony Award als bester Nebendarsteller.

Legende: Ian Holm in der Rolle des Bilbo Beutlin: Szene aus «Der Hobbit: Eine unerwartete Reise» (2012). imago images / Prod.DB

Laut seinem Agenten ist der britische Schauspieler nun im Alter von 88 Jahren gestorben, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtet. Er litt, so schreibt der «Guardian, Link öffnet in einem neuen Fenster», an einer Parkinson-Erkrankung.

Er sei friedlich im Krankenhaus in London im Beisein seiner Pfleger und Familie gestorben, zitierte das Blatt eine Mitteilung seines Agenten.