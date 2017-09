69 Mal überführte Peter Falk als Inspektor Columbo die versnobten Verbrecher in Los Angeles. Der Fernsehstar wäre heute 90 geworden – dazu neun Fakten und ein Filmschatz.

Filmschatz: «Prescription: Murder» 4:42 min, vom 15.9.2017

«Ich hätte da noch eine Frage ...» Wenn Inspektor Columbo diese Worte sprach, wusste der Fernsehzuschauer: Er wird auch diesen Fall gleich knacken.

Am 16. September 2017 hätte Columbo-Schauspieler Peter Falk seinen 90. Geburtstag gefeiert. Wir blicken auf seine Karriere zurück.

Der falsche Italiener

Peter Falk wuchs in einem von italienischen Einwanderern geprägten Viertel in New York City auf. Darum wurde er immer wieder fälschlicherweise für einen Italo-Amerikaner gehalten. Vielleicht hat er auch deshalb die Rolle des Inspektor Columbo erhalten. Dieser war italienischer Herkunft.

Wo Falks Wurzeln tatsächlich liegen ist unklar. Einige Quellen sprechen von einem tschechisch- ungarischen Hintergrund, andere von einem russisch-polnischen.

Das Glasauge

Als Falk drei Jahre alt war, entdeckten Ärzte einen Tumor in seinem rechten Auge und mussten dieses operativ entfernen. Von da an lebte er mit einem Glasauge. Dieses stand ihm bei seiner Schauspiel-Karriere am Anfang im Weg. Studioleiter Harry Cohn soll ihm eine Rolle verweigert haben mit der Begründung: «Für dieselbe Gage bekomme ich einen Schauspieler mit zwei Augen».

Der Koch, Rocker und Finanzverwalter

Peter Falk probierte einiges aus, bevor er zur Schauspielerei kam. Er heuerte bei der Handelsmarine an, trieb sich in der Rocker-Szene rum, studierte Politikwissenschaften und Verwaltungslehre und arbeitete darauf bei der Finanzbehörde. Erst mit 28 begann seine eigentliche Karriere.

Die Columbo-Filme – Fluch und Segen

Die Rolle von Inspektor Columbo machte Peter Falk weltberühmt und lässt ihn bis heute als scheinbar trottligen Ermittler im Gedächtnis seiner Fans weiterleben. Ihn auf die Rolle des TV-Polizisten zu reduzieren, wäre jedoch falsch.

Bereits in den 1960er-Jahren wurde er für den Kriminalfilm «Unterwelten» und die Gangsterkomödie «Die unteren Zehntausend» als bester Nebendarsteller für einen Oscar nominiert. Er wirkte ebenfalls in mehreren Arthouse-Produktionen mit, darunter Wim Wenders «Der Himmel über Berlin» und John Cassavetes «A woman under the influence».

Die Emmys und Golden Globes

1971 gewann Peter Falk mit Columbo seinen ersten Emmy Award als bester Hauptdarsteller in einer Fernsehserie. Zwischen 1974 und 1990 folgten drei weitere Auszeichnungen in dieser Kategorie. 1972 gewann Falk für Columbo zudem den Golden Globe Award als bester Fernsehschauspieler.

Columbos Mantel und seine Frau

In der ersten Columbo-Folge «Mord nach Rezept» trug Peter Falk einen zerknitterten Regenmantel, weil er fror. Später wurde dieser zum Markenzeichen von Inspektor Columbo. Zu einem weiteren Merkmal von Inspektor Columbo wurde sein häufiges Gerede über seine Frau. Allerdings bekommt der Zuschauer Mrs. Columbo während den 69 Folgen nie zu Gesicht.

Falks Frauen

1960 heiratete Peter Falk seine langjährige Freundin, die Pianistin und Modezeichnerin Alyce Mayo. Die beiden adoptieren zwei Kinder. 1977 trennte sich Peter Falk von Mayo, nachdem er beim Dreh der Columbo-Folge «Mord im Bistro» die Schauspielerin Shera Danese kennengelernt hatte. Er heiratete die 23 Jahre jüngere Amerikanerin und lebte bis zu seinem Tod mit ihr zusammen.

Die Krankheit

2007 wurde bekannt, dass Peter Falk an Alzheimer litt. Zwei Jahre später bestimmte das Gericht in Los Angeles Falks Frau Shera Danese als seinen Vormund. Seinen Ärzten zufolge konnte sich Falk damals nicht einmal mehr an die Figur Columbo erinnern. In der Nacht vom 23. auf den 24. Juni 2011 verstarb Falk im Alter von 83 Jahren in seinem Haus in Beverly Hills.

Das Denkmal

In der ungarischen Hauptstadt Budapest wurde nach Falks Tod ein Denkmal errichtet. Es zeigt ihn in der Rolle Columbo mit seinem Basset. Dieser Hund namens «Hund» wurde ebenfalls zu einem wiederkehrenden Element der Serie, tauchte jedoch nicht in jeder Folge auf.