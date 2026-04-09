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Deutsche Schauspiel-Legende Mario Adorf ist mit 95 Jahren gestorben

09.04.2026, 10:02

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  • Der deutsche Schauspieler Mario Adorf ist tot.
  • Er starb am Mittwoch im Alter von 95 Jahren in seiner Wohnung in Paris.
  • Sein Manager Michael Stark bestätigte die Meldung der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf Adorfs Frau. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Der 1930 in Zürich geborene Mario Adorf wirkte in mehr als 200 Film- und Fernsehrollen und wurde zum Publikumsliebling mehrerer Generationen. Neben seiner Rolle als Schauspieler war Adorf als Hörbuch- und Hörspielsprecher, Synchronsprecher sowie Autor tätig.

Älterer Mann mit Bart in gestreiftem Hemd, schwarz-weiss Foto.
Legende: Von «Winnetou» über «Die Blechtrommel» und «Momo»: Mario Adorf spielte in zahlreichen Klassikern mit. KEYSTONE/DPA/Andreas Arnold

Adorf gehörte zu den profiliertesten zeitgenössischen Darstellern auf der Bühne, im Kino und im Fernsehen. Seinen Durchbruch hatte er 1957 mit dem Kriminalfilm «Nachts, wenn der Teufel kam» in der Rolle des von den Nationalsozialisten zum Serienmörder erklärten Bruno Lüdke.

Produzent Dieter Wedel besetzte Mario Adorf unter anderem in seinen Mehrteilern «Der grosse Bellheim» (1992), «Der Schattenmann» (1995) und «Die Affäre Semmeling» (2002) in der Hauptrolle. In «Winnetou 1» übernahm er die Rolle des Winnetou-Gegenspielers Santer und in der Günter-Grass-Verfilmung «Die Blechtrommel» die des Vaters Matzerath.

Radio SRF 4 News, Nachrichten, 9.4.2026, 10:00 Uhr ; 

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