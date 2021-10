1974 hat Lucienne Lanaz ihren ersten Film gedreht. Seither sind über 30 Dokumentarfilme entstanden. Die passionierte Autodidaktin ist 1937 als Tochter von Westschweizer Eltern in Zürich aufgewachsen und wohnt heute in Grandval im Berner Jura.

Sie arbeitete als kaufmännische Angestellte und Turnlehrerin, bevor sie ab den 1970er Jahren in Kuba, Brasilien, der DDR und in der Schweiz Filme drehte. Ihr Archiv wird zur Zeit von der Cinémathèque Suisse in Penthaz aufbereitet. 2022 erscheint ein Film über ihr Leben.