Diesen Frühling beginnen die Dreharbeiten zur Serie «The Death of Sherlock», die SRF zusammen mit Sky Schweiz realisiert. Die Serie greift ein nur wenig bekanntes Kapitel aus Arthur Conan Doyles' Werk auf – mit starkem Schweiz-Bezug.

Das ist Rekord: Weit über 200 Sherlock-Holmes-Filme gibt es – laut «Guinnessbuch» die am häufigsten auf der Leinwand gezeigte Romanfigur. Nun reiht sich auch SRF in diesen Reigen ein: Zusammen mit Sky Schweiz koproduziert es die neue historische Serie «The Death of Sherlock Holmes» (Arbeitstitel).

Was geschah tatsächlich?

Erzählt wird ein bislang wenig beleuchtetes Kapitel rund um den Meisterdieb: Während alle Welt glaubt, Holmes sei im finalen Duell mit Professor Moriarty ums Leben gekommen, zeigt die Serie, was danach tatsächlich geschah. Damit greift die Serie ein bislang nur angedeutetes Kapitel aus Arthur Conan Doyles' Werk auf.

Die Dreharbeiten starten im Frühling 2026 und finden in der Schweiz, in Südtirol und in Bayern statt. Das Drehbuch schrieben André Küttel («Platzspitzbaby») und Simone Schmid («Die Beschatter»), Regie führen Pierre Monnard und Claudia Bluemhuber. Ein Startdatum für die Serie ist noch nicht bekannt.