Junge Leute von heute kennen Eddie Murphy allenfalls als Originalstimme des lustigen Esels aus dem Animationsfilm «Shrek» (2001) und dessen Nachfolgern. Dabei war der Afroamerikaner in den 1980er- und 1990er-Jahren einer der grössten Hollywood-Stars überhaupt.

Eddie-Murphy-Filme wie die Action-Komödien «48 Hrs.» (1982) und «Beverly Hills Cop» (1984) oder die Klamotte «The Nutty Professor» (1996) liessen die Kassen klingeln und führten zu vielen Fortsetzungen.