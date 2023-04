«Grand Tour» statt «Grand Slam»: Wie kam es dazu? Trevor Noah ist nicht der Erste, der mit Federer «Doppel» spielt. Schon die Schauspiel-Superstars Anne Hathaway und Robert De Niro waren Teil der aktuellen Werbekampagne von Schweiz Tourismus.

Mit ihren Schauspielkünsten warben sie für nachhaltigen Tourismus in der Schweiz. Das Ziel: mehr ausländische Gäste in die «shiny» Schweiz zu locken.

In der nächsten Etappe der Kampagne, die am 30. März als Kurzfilm erschienen ist, reisen Federer und Noah nun durch die Schweiz. Natürlich mit der Bahn – denn der Kluge reist zeitgemäss im Zuge.

Der Spot soll die neue Goldenpass Express-Linie zwischen Montreux und Interlaken bewerben. Die Linie, die seit Ende 2022 in Betrieb ist, verbindet Montreux, Gstaad und Interlaken.

Federer und Noah – ist das ein Match? «You have become larger than life!» Dass Noah seinen Gast ganz gross findet, demonstrierte er bereits in seiner «The Daily Show». Dort traf Riesenfan Noah auf Neu-Rentner Federer – und schnell war klar: It’s a match!

Legende: Teilen eine Leidenschaft für den Tennissport: 2020 standen sich Trevor Noah und Roger Federer in Kapstadt auf dem Platz gegenüber. Keystone/AP Photo/Halden Krog

Kein Wunder: Denn der Tennisspieler und der Komiker haben viel gemeinsam: Beide sind halb Schweizer, halb Südafrikaner. Ausserdem spielen beide Tennis – «auch wenn uns 20 Grand Slam-Titel trennen», wie der Satire-Star scherzte.

Doch die Bromance begann schon vor der «Daily Show», wie man aus den sozialen Medien weiss: Als Noah in der Schweiz auf Tour war und seine Zweitheimat besser kennenlernen wollte, gab sich Federer als Fremdenführer. Noah fand’s fantastisch – und bedankte sich bei seinem «pal».

Wer profitiert mehr von diesem Film, die Schweiz oder die Stars? Und vor allem: Wer kann sich solche hochkarätigen Stars überhaupt leisten? Auf Anfrage, wie viel die Kampagne koste, schweigt «Schweiz Tourismus» bisher. Vor der offiziellen Lancierung am Donnerstag gäbe es keine Informationen zur Kampagne, hiess kurz davor.

Klar ist: Schon für die Filme mit Anne Hathaway und Robert De Niro floss Geld vom Bund. 30 Millionen Franken liess der Bund für «Schweiz Tourismus» springen – im Rahmen des «Recovery Programms». Dieses wurde nach der Coronakrise ins Leben gerufen, um den hiesigen Tourismus wieder anzukurbeln.

Doch ob das in die Hochglanz-Kampagne investierte Geld tatsächlich mehr Gäste aus dem Ausland lockt? Auch dazu liefert «Schweiz Tourismus» (noch) keine Zahlen.

02:54 Video Anne Hathaway und Roger Federer zusammen in TV-Spot Aus Gesichter & Geschichten vom 12.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 54 Sekunden.

Ordentlich Klicks hat die bisherige Kampagne aber immerhin schon eingebracht. Die Filme mit Hathaway und De Niro wurden insgesamt über 150 Millionen mal aufgerufen. Ob das Tennis-Ass und die Weltklasse-Komiker noch mehr Klicks generieren werden? Provisorische Prognose: Game, Set, Match!