ok so what most annoyed me in #EmilyinParis, Link öffnet in einem neuen Fenster wasn't the ridiculously big flat or the dumb clichés but the fact that statistically, 2018-2020 Paris *ought* to have shown either a grève or a gilets jaunes march or a feminist collage and: NOTHING. shame on you @NetflixFR, Link öffnet in einem neuen Fenster!! send tweet

