Johnny Depp ist als Louis XV. zurück auf der Leinwand und eröffnet mit «Jeanne du Barry» die 76. Filmfestspiele in Cannes. Das Gezanke mit den Frauen geht weiter – nur dieses Mal am Königshof.

Sophia Coppola ist schuld. Die Tochter des «Godfather»-Regisseurs hat 2006 am Filmfestival in Cannes ihre «Marie Antoinette» mit Kirsten Dunst in der Hauptrolle präsentiert. Der knutschbunte Film in Cupcake-Ästhetik hat die Dekadenz am Hof von Versailles mit einer Art Instagram-Psychologie verknüpft.

Die französische Schauspielerin und Regisseurin Maïwenn war damals bei Coppola fasziniert von der von Asia Argento als bösartige Intrigantin gespielten letzten Mätresse von Louis XV.. Diese Jeanne du Barry, die ihrerseits zahlreiche Bücher, Filme und selbst ein Musical inspiriert hatte.

Maïwenn begann zu recherchieren und fand heraus, dass diese Jeanne du Barry ganz anders war: lebenslustig, liebevoll, loyal, von grosser Schönheit und von einfacher Herkunft.

Und so inszeniert die Regisseurin Maïwenn denn auch die Schauspielerin Maïwenn.

Nicht nur Kitsch

Ihre «Jeanne du Barry» wird in hyperästhetisierten Bildern nahe am Kitsch als illegitime Tochter einer Köchin und eines Mönchs eingeführt. Komplett mit Erzählerstimme und dem klaren Hinweis, dass dem bildungshungrigen Mädchen in der damaligen Gesellschaft der soziale Aufstieg nur über die Edelprostitution in den Pariser Machtzirkeln möglich war – die Galanterie, wie es auf Französisch viel galanter heisst.

Legende: Maïwenn schafft den Knicks und den Spagat: Sie führt im Film «Jeanne Du Barry» Regie und spielt die Hauptrolle der Jeanne. Stéphanie Branchu / Why Not Productions

Der Graf du Barry schleust sie am Hof in Versailles ein, in der Hoffnung, der König möge sie zu seiner neuen Geliebten machen und ihm damit mehr Einfluss verschaffen.

Ein Plan, der aufgeht, weil die charmante und kluge Jeanne es versteht, sich vom Rest der Hofschranzen und Intriganten abzuheben, mit Schalk und einer deutlichen Distanz zu den absurden Ritualen der Macht.

Johnny Depp als Idealbesetzung

Dem von Johnny Depp gespielten Louis XV. fällt sie jedenfalls schon bei der ersten Präsentation auf. Der König lässt sie heimlich als designierte Bettgespielin zu sich bringen – wie so viele andere.

Legende: Der Depp macht als König eine gute Figur – wie im echten Leben haften die Skandale auch an seiner Rolle als Louis XV.. Stéphanie Branchu / Why Not Productions

Ab da inszeniert Maïwenn eine tragische romantische Liebe gegen gesellschaftliche Widerstände, was auch die überraschende Besetzung von Johnny Depp erklärt. Denn der bringt von früheren Rollen, auch in Frankreich, aber auch aus seiner Ehe mit Vanessa Paradis und seinen jüngsten medial begleiteten Rosenkriegen mit Amber Heard, eine ziemlich passende Aura mit.

Ein Hauch von Jack Sparrow liegt in der Luft

Johnny Depp ist der König und als König der heimliche Clown, mit grinsenden Grimassen für die Geliebte und einer spürbaren Verachtung für die höfischen Machtrituale. Und dann auch gleich wieder der dunkle Brüter voller Selbstsucht.

Dass er kaum ganze Sätze zu sagen hat, kommt der Rolle und dem Schauspieler entgegen. Sein Französisch klingt, trotz angeblicher Arbeit mit einem Sprachcoach, immer ein wenig nach Jack Sparrow.

«Jeanne du Barry» bietet keine vertiefte historische Perspektive, auch wenn Maïwenn ein paar ungeschminkt brutale Momente in ihrer «comédie humaine» gelingen. Die Filmemacherin interessiert sich sehr gegenwärtig für ihre Titelfigur, eine Frau, die in einem tektonischen Machtgefüge anständig zu leben versucht.