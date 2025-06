Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

«Schauspielerei bringt nicht nur Freude, sondern auch viel Leid», sagt Isabelle Adjani. Gerade mal 14 Jahre alt war sie, als sie erstmals in einem Film auftrat. Mit 19 war sie ein Star.

«Das hat mich damals fast aus dem Gleichgewicht gebracht», sagte Adjani 2019 im Interview mit SRF. «Ich habe Momente erlebt, auf die ich nicht vorbereitet war. Ich war noch ein Teenager und konnte mit diesem Erfolg schwer umgehen.»

Schon als junge Frau musste sich Adjani gegen aufdringliche Boulevard-Medien behaupten. Adjani galt schnell als entrückte Diva, als «schwierig», wie Künstlerinnen gerne mal genannt werden, wenn sie nicht jeden medialen Unsinn mitmachen.

Legende: Als Isabelle Adjani 1983 die Treppe zum Festivalpalast in Cannes betrat, legten die Fotografen demonstrativ ihre Kameras nieder. IMAGO / Bridgeman Images

Als Adjani 1983 in Cannes nicht zu einem Pressetermin erschien, zog sie die Wut der Fotografen auf sich. Jene inszenierten später dramatisch einen Boykott, als die Schauspielerin über die berühmte Treppe vor dem Palais schritt. «Dieses Aufbegehren kommt vom scheuen Wunsch nach Freiheit», sagt Adjani.

Hüterin des César-Rekordes

Den Durchbruch hatte Adjani mit François Truffauts «L'Histoire d'Adèle H.». 1975 war sie die jüngste Frau, die für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert wurde. Es folgten Rollen in französischen und internationalen Filmen. Sie war in Werken von Roman Polanski, Werner Herzog, Luc Besson und Agnès Varda zu sehen. Fünfmal hat Isabelle Adjani bisher den französischen Filmpreis César gewonnen – so oft wie sonst niemand.

Legende: In Truffauts «L'Histoire d’Adèle H.» spielt Isabelle Adjani die Tochter des grossen französischen Schriftstellers Victor Hugo. Damit gelang ihr 1975 der Durchbruch. IMAGO / KHARBINE-TAPABOR

Adjanis Karriere ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass sie mit 24 erstmals Mutter wurde. Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin war sie alleinerziehende Mutter zweier Söhne.

Engelsgesicht mit grosser Kraft

Als «Marmorgesicht» wurde die Schauspielerin oft bezeichnet, wegen ihrer engelsgleichen Gesichtszüge. Gerne wurde sie als verträumte Schönheit besetzt, oder als Frau, die nah am Abgrund steht. In beiden Rollen hat sie eine enorme Präsenz, selbst in ruhigen Momenten strahlt sie grosse Kraft aus.

Legende: Auch als Sängerin hat Isabelle Adjani Erfolg. Mit «Pull marine», das sie zusammen mit Serge Gainsbourg schrieb, landete sie 1984 gar einen Hit. Getty Images / DENIZE alain

Man sieht Adjanis Rollen die Arbeit an, die in ihnen steckt. Dass die enorme Vielfalt ihrer Rollen nicht von ungefähr kommt. Nicht von unangestrengter Leichtigkeit zeugt ihr Werk, sondern von Ehrgeiz und Arbeitsethos.

Kämpferin, Königin, Künstlerin

Umwerfend ist Adjani etwa in «Nosferatu» (1979), wo sie der irren Energie ihres Co-Stars Klaus Kinski mit dramatischem stummem Schrecken begegnet. Genauso glänzt sie als coole Draufgängerin in Luc Bessons ulkigem U-Bahn-Film «Subway» (1985), als Bildhauerin am Abgrund in «Camille Claudel» (1988) und als hoffnungslos verliebe «La Reine Margot» (1994) inmitten des Massakers der Bartholomäusnacht.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. «Nosferatu – Phantom der Nacht» von Werner Herzog (1979): Klaus Kinski hat als Graf Dracula ein Auge auf Lucy (Isabelle Adjani) geworfen. Ihren Ehemann, gespielt von Bruno Ganz, hat er bereits heimgesucht. Bildquelle: IMAGO / Album. 1 / 5 Legende: «Nosferatu – Phantom der Nacht» von Werner Herzog (1979): Klaus Kinski hat als Graf Dracula ein Auge auf Lucy (Isabelle Adjani) geworfen. Ihren Ehemann, gespielt von Bruno Ganz, hat er bereits heimgesucht. IMAGO / Album

Bild 2 von 5. Freche Frisur, forscher Blick: In Luc Bessons «Subway» (1985) steigt Isabelle Adjani in eine bizarre Pariser Untergrundwelt ab. Bildquelle: IMAGO / Capital Pictures. 2 / 5 Legende: Freche Frisur, forscher Blick: In Luc Bessons «Subway» (1985) steigt Isabelle Adjani in eine bizarre Pariser Untergrundwelt ab. IMAGO / Capital Pictures

Bild 3 von 5. Adjani in «Camille Claudel» (1988) als Rodin-Schülerin, die ihrem Meister erst verfällt und sich dann mit ihm misst. Regie führte ihr damaliger Partner Bruno Nuytten . Bildquelle: IMAGO / Everett Collection. 3 / 5 Legende: Adjani in «Camille Claudel» (1988) als Rodin-Schülerin, die ihrem Meister erst verfällt und sich dann mit ihm misst. Regie führte ihr damaliger Partner Bruno Nuytten . IMAGO / Everett Collection

Bild 4 von 5. Isabelle Adjani als Königin Margot, deren Hochzeit in einem Blutbad endet. «La Reine Margot» (1994) erzählt von der «Bartholomäusnacht», in der 1572 in Frankreich zahlreiche protestantische Hugenotten ermordet wurden. Bildquelle: IMAGO / Capital Pictures. 4 / 5 Legende: Isabelle Adjani als Königin Margot, deren Hochzeit in einem Blutbad endet. «La Reine Margot» (1994) erzählt von der «Bartholomäusnacht», in der 1572 in Frankreich zahlreiche protestantische Hugenotten ermordet wurden. IMAGO / Capital Pictures

Bild 5 von 5. Launiger Gaunerinnen-Film: In «Voleuses» (2023) wird Mélanie Laurent (links) von Isabelle Adjani auf Diebestour geschickt. Bildquelle: Netflix. 5 / 5 Legende: Launiger Gaunerinnen-Film: In «Voleuses» (2023) wird Mélanie Laurent (links) von Isabelle Adjani auf Diebestour geschickt. Netflix Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Auch abseits der Leinwand tritt Isabelle Adjani immer wieder in Erscheinung. Sie steht auf Theaterbühnen und veröffentlicht ab und zu Musik. Zuletzt musste sie sich auch einige Male vor Gericht verantworten: Adjanis Name stand in den Panama Papers, 2023 wurde sie wegen Betrug und Geldwäscherei verurteilt.

Rare Ereignisse

Daneben ist sie weiterhin auch in Filmen zu sehen. Zuletzt etwa in Mélanie Laurents schwungvollem Ganovinnen-Spass «Voleuses» als schnippische und gnadenlose Chefin einer Diebesbande, oder in der Netflix-Serie «The Perfect Couple» neben zahlreichen Hollywood-Stars.

Dazwischen macht sie sich auch immer wieder mal rar. Als ganz grosser Star darf man das. Denn so gilt noch mehr: Jeder Auftritt von Isabelle Adjani ist ein Ereignis.