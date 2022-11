Am 13. November 2015 verübten islamistisch motivierte Attentäter terroristische Anschläge an fünf verschiedenen Orten in Paris, darunter in der Umgebung des Stade de France und im Bataclan-Theater. 130 Menschen wurden getötet und Hunderte weitere verletzt.

Nach einem langen Prozess wurden im vergangenen Sommer 19 von 20 Angeklagten für schuldig befunden und zu langen Haftstrafen verurteilt.