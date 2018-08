Lili Hinstin wird neue künstlerische Leiterin des Filmfestivals Locarno. Sie tritt die Nachfolge von Carlo Chatrian an, der nach sechs Jahren die künstlerische Leitung der Berlinale übernimmt.

Lili Hinstin war bis jetzt künstlerische Leiterin am Entrevues Festival in Belfort.

Lili Hinstin tritt am 1. Dezember 2018 die Nachfolge von Carlo Chatrian an, der das Festival verlässt, um die künstlerische Leitung der Berlinale zu übernehmen.

Hinstin wurde 1977 in Paris geboren. Seit 2013 leitet sie das Entrevues Belfort – Festival International du Film. Von 2005 bis 2009 verantwortete Lili Hinstin die Filmaktivitäten der Französischen Akademie in Rom und war von 2011 bis 2013 als stellvertretende künstlerische Leiterin des Festivals Cinéma du Réel in Paris tätig.

Lili Hinstin sagte zur ihrer Ernennung, sie sei glücklich, die künstlerische Leitung des Locarno Festival übernehmen zu dürfen. «Dieses Festival ist im Laufe der Jahre für alle, die das Kino und den Autorenfilm lieben, zu einem wahren Treffpunkt geworden. Ich werde mit viel Begeisterung und meinen bisherigen Erfahrungen alles daransetzen, dieses Festival der Freiheit und Entdeckungen weiterzuentwickeln», so die Französin.