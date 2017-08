Grosses Kino am Lago Maggiore Filmfestival Locarno 2017: Das TV-Spezial

Heute, 15:51 Uhr

Das Filmfest am Lago Maggiore ist 70 Jahre alt. Wie wird es in der Zukunft aussehen? Und: Der Schweizer Dokumentarfilm «Willkommen in der Schweiz» über die Aargauer Gemeinde Oberwil-Lieli und ihre Weigerung, Flüchtlinge aufzunehmen. Das alles und mehr in «Filmfestival Locarno 2017: Das Spezial».

Alle Themen im Überblick: Der Schweizer Dokumentarfilm «Willkommen in der Schweiz» über die aargauische Gemeinde Oberwil-Lieli und ihre Weigerung Flüchtlinge aufzunehmen.

Das Männerbild in den Wettbewerbsfilmen «Goliath» und «Ta peu si lisse».

Wie sieht das Filmfestival der Zukunft aus?

