Der Film «Freiheit» läuft in Locarno im Wettbewerb. Er zeigt Menschen im Ringen um Freiheit. Allerdings: Mit dem Zustand der Freiheit wissen sie wenig anzufangen.

In Locarno werden dieses Jahr in vielen Filmen Familienkonstellationen durchgespielt. Der Wettbewerbsfilm «Freiheit» stellt die vielleicht vertrauteste Variante unter höchst präzise Parallelbeobachtung: Ein Partner bricht aus und verschwindet.

Kein Zurück

Die von Johanna Wokalek genau und distanziert gespielte Nora verlässt eines Abends die gemeinsame Wohnung und kommt nicht mehr zurück.

Zuhause in Berlin bleibt ihr Mann Philip mit dem jungen Sohn und der eben zum Teenager erblühten Tochter zurück. Er ist verzweifelt auf der Suche nach der Vermissten und befindet sich zugleich unter permanentem Verdacht, wie er argwöhnt.

Der Film fächert die beiden Welten parallel auf: zum einen die Odyssee der Nora, die sich über Wien nach Bratislava durchschlägt, von kurzen Sexaffären über verlorenes Wandern bis zum verlängerten Sitzen an einer Endstation. Und parallel dazu das Leben des zurückgebliebenen Philip.

Im Bus am Scheideweg

Schon in einer der ersten Sequenzen sieht man Nora von aussen durchs Fenster in einem städtischen Bus sitzen.

Die Kamera blickt auf sie hinter der Scheibe und zugleich auf die Seitenwand des Buses, in der sich die vorbeiziehende Stadt spiegelt und schliesslich ein parallelfahrendes Tram. Bis dieses in einer Rechtskurve verschwindet, der Bus nach links, wie ein sich öffnender Reissverschluss.

Nur wenige Szenen sind so unverhohlen symbolträchtig, die meisten Momente sind handfest und oft in sich geschlossen inszeniert.

Nora bleibt im Bus sitzen und lässt sich vom Fahrer an der Endstation auch nicht vertreiben, als der eine halbe Stunde Pause einfordert. So wird sie zur Zeugin eines dreisten Diebstahls der Buskasse, worauf sie dann doch das Weite sucht, um nicht als Zeugin aussagen zu müssen – was ja ihre Familienflucht ziemlich schnell beenden würde.

Sex als Möglichkeit einer anderen Welt

Philip dagegen müht sich mit den Kindern und seiner Arbeit ab, mit der Schwiegermutter, auf die er zum Kinderhüten angewiesen ist und die er nicht ausstehen kann. Und er lässt sich schliesslich gar auf die Affäre mit Kollegin Monika ein, bis die Tochter die beiden beim Sex im Elternschlafzimmer überrascht.

Sex steht in diesem Film für die Möglichkeit einer anderen Welt, für den kurzen Ausflug vom Ich. Bei Philip und Monika ist er zugleich die sonst uneingestandene Erkenntnis, dass Nora nicht zurückkommen wird.

Für Nora ist der erste Sex mit einem charmant-forschen jungen Mann, der sie im Supermarkt anmacht, so lange eine Art Freiheitsbestätigung, bis sie ihn dabei erwischt, wie er in ihrer Tasche wühlt und ihren richtigen Namen herausfindet.

In Bratislava schliesslich freundet Nora sich mit Etela an, einer jungen Mutter, die ihr Geld mit Sex-Shows verdient, aber sowohl ein überaus sonniges Gemüt hat, wie auch mit dem Koch Tamas einen soliden und geerdeten Freund.

Was tun mit der Freiheit?

Der Regisseur Jan Speckenbach erzählt nicht einfach die Geschichte von Noras Flucht (auch wenn die Figur ihren Ibsen-Namen sicher nicht zufällig trägt). Und er erzählt auch nicht bloss aus dem Leben der zurückgebliebenen Familie.

Der Film macht seinen Titel «Freiheit» zum gesuchten Zustand, den alle suchen, und mit dem sie alle herzlich wenig anfangen können. Denn die Freiheit bleibt in diesen Konstellationen immer das Gegenteil von Sicherheit und Vertrautheit.

Was Speckenbachs Film dabei besonders auszeichnet, ist die schön gefasste Nüchternheit, die Präzision der aus dem Alltag geholten Szenen, und die Unerbittlichkeit, mit der er Wunsch und Leben zusammen zwingt, beziehungsweise, sich ausschliessen lässt.

Freiheit ist, wie alt werden, nichts für Feiglinge.

