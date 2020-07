1936 in Zürich geboren, lebt Rolf Lyssy immer noch in der Limmatstadt. Seit der Kindheit wollte er Filme machen. Da es damals noch keine solche Ausbildung in der Schweiz gab, machte er eine Lehre als Fotograf und verdiente sich danach die Sporen bei Filmproduktionen ab. Neben Kassenhits wie «Leo Sonnyboy» (1989) oder «Die letzte Pointe» (2017) drehte Lyssy auch Dokumentationen wie «Ursula ­– Leben in anderswo» (2011). 2012 verlieh ihm die Schweizer Filmakademie den Ehrenpreis.