Eine Geheimorganisation überwacht Godzilla. Und nicht nur ihn. Was keiner weiss: Dutzende Riesenmonster wie er leben verteilt auf der Erde. In einer Art Winterschlaf.

Radikale Ökoaktivisten erwecken sie. Weil sie den Menschen für die Zerstörung der Umwelt verantwortlich machen. Eine der Aktivistinnen beschreibt das Motiv im Film so: Der Mensch sei eine Infektion und wie jeder lebende Organismus würde die Erde mit einem Fieber reagieren, um die Infektion zu bekämpfen.

Die Riesenmonster sind in dieser Metapher das heilende Fieber, das den Umweltzerstörer Mensch in seine Schranken verweisen soll.

Klar, das geht schief. Chaos und Tod sind die Folge und ermöglicht den Machern viele wilde Wesen auf die Leinwand zu bringen. Die sehen aus wie Riesenspinnen, gigantische Mammuts, mehrköpfige Drachen oder hochhausgrosse Motten. Die meisten von ihnen sind keine Neukreationen. Fans der japanischen Godzilla-Filme kennen die meisten der Riesenviecher schon.

Wer auf «Creature Features» steht, kommt in dieser Zerstörungsorgie auf seine Kosten. Wer auf eine gelungene Geschichte hofft, dem sei gesagt: Finger weg! Die Story ist hanebüchen. Allein dass Umweltschützer die Katastrophe auslösen, ist in Zeiten, in denen Leugner des Klimawandels laut rumlamentieren, fragwürdig.

Wie es in Zukunft weiter geht, weiss man schon. Denn mit «Godziila» von 2014 und «Kong: Skull Island» von 2017 bildet das neue Spektakel das sogenannte Monsterverse, eine Franchise der Warner Brothers Studios. 2020 geht es weiter mit «Godziila vs. Kong». Enno Reins