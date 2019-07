Heidi Maria Glössner spielte schon als Kind Theater, seit 1968 tut sie es professionell. Von 1987 bis 2008 trat sie ununterbrochen am Stadttheater Bern und am Luzerner Theater auf. Noch heute steht sie dort immer wieder mal auf der Bühne. Ab dem 26. Oktober wieder in Luzern, in der Operette «Märchen im Grand Hotel». 2006 wurde Glössner durch den SRF-Film «Die Herbstzeitlosen» einem breiten Publikum bekannt. Auch in «Tatort»-Folgen wirkte sie mit sowie 2018 in «Der Bestatter».