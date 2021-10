Legende: IMAGO / Everett Collection

Isaac Asimov, 1920 in Russland geboren und im Alter von drei Jahren mit seiner Familie in die USA emigriert, gehört zu den ganz Grossen der US-Science-Fiction. Zusammen mit Robert A. Heinlein und Arthur C. Clarke wird er zu den «Big Three» gezählt: dem Autoren-Trio, das die Science-Fiction-Literatur zwischen 1930 und 1950 nachhaltig prägte.

Zu seinen berühmtesten Werken gehören neben dem «Foundation»-Zyklus die Robotergeschichten sowie die Kurzgeschichte «Nightfall» (zu Deutsch: «Und Finsternis wird kommen …» , 1941). Letztere wird regelmässig zur besten Science-Fiction-Geschichte aller Zeiten gewählt.

Asimov war ein unglaublich produktiver Autor, der mehrere 100 Bücher schrieb bzw. herausgab. Darunter auch naturwissenschaftliche Sachbücher, Werke über die Bibel und Shakespeare, Gedichtbände und vieles mehr.

In jüngerer Zeit steht Asimov allerdings stärker in der Kritik: Nicht nur sind Frauen in seinen Werken auffallend abwesend, der Schriftsteller war allgemein als Grabscher bekannt, der sich einen Spass draus macht, Frauen zu belästigen.

Asimov starb 1992 in New York.