Der Preisträger der Goldenen Palme starb am Donnerstag im Alter von 63 Jahren in Paris.

«Er ist am Donnerstagmorgen in Paris aufgrund einer Krankheit gestorben», erklärte seine Agentur in einem kurzen Statement. Laurent Cantet arbeitete gerade an seinem Filmprojekt «L'apprenti», der 2025 erscheinen sollte.

Cantet, 1961 in West-Frankreich geboren, absolvierte er seine Ausbildung zum Filmemacher am Institut des hautes études cinématographiques.

Cantets bisher grösster Erfolg war «Entre les murs» (auf Deutsch: «Die Klasse», 2008). Der fünfte Spielfilm des Regisseurs, eine Sozialstudie über eine Pariser Schulklasse, gewann mit der Goldenen Palme 2008 den Hauptpreis der Filmfestspiele von Cannes.

Monate später wurde der Film als offizieller französischer Beitrag für die Nominierung um den besten fremdsprachigen Film bei der Oscarverleihung 2009 ausgewählt und im selben Jahr für den Europäischen Filmpreis nominiert.