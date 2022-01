Der Unfall habe sich am Dienstag im französischen Skigebiet La Rosière in Savoyen ereignet, wo der Schauspieler einen Familienurlaub verbrachte, berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP. Gaspard Ulliel stiess mit einem anderen Skifahrer zusammen, wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in die Universitätsklinik von Grenoble geflogen, wo er am Mittwoch mit 37 Jahren verstarb.

Der Schauspieler bekam internationale Aufmerksamkeit als junger Hannibal Lecter in «Hannibal Rising» von Peter Webber aus dem Jahr 2007. Preisgekrönt war auch Ulliels Verkörperung des jungen Yves Saint Laurent in «Saint Laurent» von Bertrand Bonello, für die er den Prix Lumières als bester Darsteller erhielt.

Der Tod von Gaspard Ulliel hat in Frankreich grosse Betroffenheit ausgelöst. Frankreichs Premierminister Jean Castex schrieb auf Twitter, Ulliel und das Kino hätten sich über alle Massen geliebt. Seine Auftritte werde man von nun an mit schwerem Herzen sehen.

«Seine Sensibilität und die Intensität seines Spiels machten aus Gaspard Ulliel einen aussergewöhnlichen Schauspieler. Das Kino verliert heute ein grosses Talent», sagte die französische Kulturministerin Roselyne Bachelot.

Gesicht von Chanel

Ulliel war mit seiner feinen Narbe, die auf einen Hundekratzer in seiner Kindheit zurückzuführen ist, ein erfolgreiches Model und das Gesicht eines Chanel-Parfums. Im Auftrag des Konzerns stand er für Martin Scorsese vor der Kamera.

Schon als Jugendlicher war er in Fernsehproduktionen zu sehen. Einem breiten Publikum wurde er erstmals im Erster-Weltkriegs-Epos «Un long dimanche de fiançailles» (2004) von Jean-Pierre Jeunet bekannt. «Gaspard wird ein Star», wusste der Regisseur 2004, als er ihn für seinen Film neben Audrey Tautou in einer zentralen Rolle besetzte.

Hauptrolle in «Sain Laurent»

Weitere wichtige Filme waren «Saint Laurent» (2014) von Bertrand Bonello und «Juste la fin du monde» (2016) von Xavier Dolan, für den er 2017 den César als bester Schauspieler erhielt. Darin verkörperte Ulliel einen Schriftsteller, der nach zwölf Jahren Abwesenheit seine Familie wiedersieht, der er seinen baldigen Tod mitteilt.

Im Laufe seiner Karriere war Ulliel er an der Seite grosser Namen des französischen Kinos wie Isabelle Huppert und Gérard Depardieu zu sehen. Demnächst wird er in der Marvel-Serie «Moon Knight» zu sehen sein, die ab dem 30. März auf Disney+ ausgestrahlt wird. Zudem hatte er vor kurzem die Dreharbeiten zum Film «Plus que jamais» an der Seite von Vicky Krieps und Liv Ullmann abgeschlossen.