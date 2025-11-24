«Flesh for Frankenstein» (1973)

In dem Horror-Splatterfilm von Paul Morrissey, produziert im Umfeld von Andy Warhol, spielt Udo Kier den Baron Frankenstein, der groteske Experimente durchführt, um das perfekte Paar zu erschaffen. Der Film gilt als Kultklassiker des europäischen Underground-Kinos und prägte Kiers Image als exzentrischer Antiheld.

«Blood for Dracula» (1974)

In diesem Arthouse-Horrorfilm verkörpert Kier einen kranken, schwachen Dracula, der verzweifelt nach «unbeflecktem Blut» sucht. Der Film dekonstruiert des Vampirmythos und machte Kier endgültig zur Kultfigur der 1970er-Jahre.

«Dogville» (2003)

In dem radikalen Drama von Lars von Trier tritt Udo Kier in einer Nebenrolle auf, die die beklemmende Atmosphäre des Films verstärkt. Das Werk zeigt die dunklen Seiten einer amerikanischen Kleinstadt und gilt als eines der wichtigsten Experimente des Arthouse-Kinos. «Dogville» wurde in Cannes gezeigt und erhielt international viel Kritikerlob.

«Melancholia» (2011)

In dem apokalyptischen Drama mit Science-Fiction-Elementen spielt Kier den Hochzeitsplaner, der die chaotische Feier im Angesicht des drohenden Weltuntergangs organisiert. Der Film mit Kirsten Dunst erzählt von Depression, Angst und der Konfrontation mit dem Ende der Welt.

«Swan Song» (2021)

In der Tragikomödie spielt Kier den Pat Pitsenbarger, einen alternden Friseur, der aus dem Altersheim ausbricht, um einer alten Kundin die letzte Frisur zu machen. Es ist eine seiner seltenen Hauptrollen, die ihm grosse Anerkennung und neue Aufmerksamkeit brachte.