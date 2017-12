Fakten, die man wissen sollte

Fällt der Name «Heidi», denkt die Mehrheit der Einheimischen an den Schweizer Schwarzweiss-Kinoklassiker von Luigi Comencini. Doch schon ein flüchtiger Blick über die Grenzen macht klar: Heidi ist nicht nur bei uns eine Ikone. Das Bündner Naturmädchen ist ein international gefeierter Superstar. In den USA füllte Johanna Spyris unverwüstliche Heldin schon in der Stummfilmzeit die Kassen. Danach hinterliessen aus globaler Sicht vor allem die Hollywood-Produktion mit Shirley Temple und die japanische Trickfilm-Serie von Isao Takahata bleibende Spuren. Inzwischen wissen in der Schweiz die meisten um Heidis grosse Popularität in Amerika und Fernost. Weniger bekannt ist dagegen ihr Erfolg in der muslimischen Welt: In der Türkei nennt sich das Waisenkind beispielsweise «Haydi» und gehört zum Kanon der wichtigsten Kinderbücher.