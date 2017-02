Octavia Spencer ist für ihre Rolle als Mathematikerin Dorothy Vaughan in «Hidden Figures» für den Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. Es wäre ihr zweiter Academy Award in dieser Kategorie. Den ersten erhielt sie 2011 für ihre Rolle als Minny Jackson in der Romanverfilmung «The Help». Diese ist in Mississippi zu Zeiten der US-Bürgerrechtsbewegung angesiedelt und beschäftigt sich ähnlich wie «Hidden Figures» mit Sexismus und Rassentrennung.

Die Wahl von Donald Trump, die fast mit dem Kinostart von «Hidden Figures» zusammenfiel, hat die politische Botschaft des Films verstärkt. Genauso wie ihre Co-Stars hat sich auch Octavia Spencer in den letzten Wochen für die Rechte von Frauen und Minderheiten engagiert. Sie erinnerte zum Beispiel in einem Interview mit dem Branchenblatt Variety daran, wie wichtig es ist, die Bürgerrechte aktiv zu verteidigen. Und sie sponserte eine Gratisvorführung von «Hidden Figures» für Familien in Los Angeles, die sich den Eintritt nicht leisten können.