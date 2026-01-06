Was haben Idris Elba, Henry Cavill und Tom Hardy gemeinsam? Alle drei wurden im Netz bereits als nächste James-Bond-Darsteller gehandelt. Nun ist ein neuer Name aufgetaucht: Callum Turner soll Daniel Craig beerben. Seit dessen Abschied als 007 in «Keine Zeit zu sterben» vor über vier Jahren ist die Zukunft der Kultfigur ungewiss.
Bild 1 von 2. Bestätigt ist betreffend Übernahme der Bond-Rolle durch Callum Turner noch nichts, doch mehrere Brancheninsider sprechen von fortgeschrittenen Gesprächen. Bildquelle: Getty Images / Ernesto Ruscio.
Bild 2 von 2. Dass Turner plötzlich als Bond-Favorit gilt, fällt zusammen mit Berichten, wonach der Regisseur des nächsten Bond-Films, Denis Villeneuve, auf der Suche nach einem «frischen Gesicht» ist. Bildquelle: Getty Images / Karwai Tang.
Turner, bekannt aus «Phantastische Tierwesen» und aus der Apple-Serie «Masters of the Air», wird von zahlreichen UK-Buchmachern plötzlich als Favorit gehandelt. Tatsächlich bringt er vieles mit, was die Produzenten suchen: britische Herkunft, charismatische Präsenz und die Fähigkeit, Action mit emotionaler Tiefe zu verbinden. Zudem passt er altersmässig in die Strategie der Bond-Produzenten, die die Rolle wieder langfristig aufbauen wollen.
Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt Turners Verlobte Dua Lipa. Die Popsängerin gilt als Top-Kandidatin für den Titelsong des kommenden Films – ein Prestigejob, der zuletzt Billie Eilish oder Adele weltweiten Ruhm bescherte.