Wer wird der neue James Bond? Callum Turner soll 007 beerben

Betreffend James-Bond-Besetzung bringt ein neuer Name die Gerüchteküche zum Brodeln: Ist mit Callum Turner der nächste Doppelnull-Agent gefunden?

06.01.2026, 15:15

Was haben Idris Elba, Henry Cavill und Tom Hardy gemeinsam? Alle drei wurden im Netz bereits als nächste James-Bond-Darsteller gehandelt. Nun ist ein neuer Name aufgetaucht: Callum Turner soll Daniel Craig beerben. Seit dessen Abschied als 007 in «Keine Zeit zu sterben» vor über vier Jahren ist die Zukunft der Kultfigur ungewiss.

  Bestätigt ist betreffend Übernahme der Bond-Rolle durch Callum Turner noch nichts, doch mehrere Brancheninsider sprechen von fortgeschrittenen Gesprächen.
    Mann in weissem Anzug mit schwarzer Fliege und Ansteckblume.
  Dass Turner plötzlich als Bond-Favorit gilt, fällt zusammen mit Berichten, wonach der Regisseur des nächsten Bond-Films, Denis Villeneuve, auf der Suche nach einem «frischen Gesicht» ist.
    Mann mit grauen Haaren und Bart vor Fotowand.
Turner, bekannt aus «Phantastische Tierwesen» und aus der Apple-Serie «Masters of the Air», wird von zahlreichen UK-Buchmachern plötzlich als Favorit gehandelt. Tatsächlich bringt er vieles mit, was die Produzenten suchen: britische Herkunft, charismatische Präsenz und die Fähigkeit, Action mit emotionaler Tiefe zu verbinden. Zudem passt er altersmässig in die Strategie der Bond-Produzenten, die die Rolle wieder langfristig aufbauen wollen.

Mann und Frau lächelnd bei einer festlichen Veranstaltung.
Legende: Seit Juni 2025 sind Callum Turner und Dua Lipa offiziell verlobt. Getty Images / John Shearer

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt Turners Verlobte Dua Lipa. Die Popsängerin gilt als Top-Kandidatin für den Titelsong des kommenden Films – ein Prestigejob, der zuletzt Billie Eilish oder Adele weltweiten Ruhm bescherte.

