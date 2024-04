Senta Berger trauert um ihren Ehemann: Mit kritischen Filmen über den Vietnamkrieg oder den Nationalsozialismus setzte der Regisseur und Ex-Schauspieler Michael Verhoeven Akzente.

«Eine Welt ist verloren gegangen. Es ist unvorstellbar schmerzhaft», sagte sein Sohn, der Regisseur und Drehbuchautor Simon Verhoeven.

Filmische Aufarbeitung des Nationalsozialismus

Michael Verhoeven setzte sich in seinem Werk insbesondere mit dem Nationalsozialismus auseinander, etwa mit dem Kinofilm «Die weisse Rose» (1982) über den Widerstand von Sophie Scholl und Gleichgesinnten. Die Satire «Das schreckliche Mädchen» (1990) über Versuche, Verbrechen der Nazis zu vertuschen, wurde für den Oscar nominiert.

Legende: «Die weisse Rose» war der erfolgreichste deutsche Kinofilm des Jahres 1982. Imago / United Archives

Verhoeven drehte aber auch Unterhaltungsformate wie die ZDF-Serie «Die schnelle Gerdi» (1989) mit seiner Ehefrau Senta als Münchner Taxifahrerin.

Eigene Erfahrungen als Schauspieler sammelte er in kleinen Theaterstücken in den 1950er-Jahren und dann in Filmen wie «Das fliegende Klassenzimmer» oder «Der Pauker» an der Seite von Heinz Rühmann.