SRF unterstützt in der aktuell schwierigen Situation die Schweizer Filmbranche und zeigt die «Collection Lockdown By Swiss Filmmakers».

Ab sofort sind die 16 Deutschschweizer Filme, die auf witzige, berührende und nachdenkliche Art das Leben in pandemischen Zeiten spiegeln, auf srf.ch/kultur und SRF Play zu sehen. Ausserdem werden sie in der Nacht auf den 14.5.2020 in der «CH:Filmszene» auf SRF 1 ausgestrahlt.

Der Hintergrund: 33 Filmemacherinnen und Filmemacher, 33 Kurzfilme, zwei Wochen Entstehungszeit – so entstand die «Collection Lockdown By Swiss Filmmakers». Vertreten in der Kollektion sind neben bekannten Namen wie Michael Steiner, Andrea Staka und Thomas Haemmerli auch Newcomerinnen und Newcomer, die einen überraschenden und persönlichen Blick aufs Thema Corona-Shutdown werfen.

Das Instant-Projekt entstand in der freien Filmszene und wurde national weitergesponnen. Die SRG erklärte sich bereit, in die Kollektion zu investieren. Andere Förderer folgten, womit das Ziel, den Filmerinnen und Filmern Arbeit und etwas Auskommen zu verschaffen, erreicht wurde.

Schon eine Woche nach dem Aufruf wählte die Jury aus schweizweit über 80 Eingaben 33 Einsendungen aus, 16 davon aus der Deutschschweiz. Diese sind weniger als einen Monat nach der ersten Idee nun bereits bei SRF zu sehen. Die Filme aus der Romandie und aus dem Tessin werden ebenfalls in Kürze untertitelt zugänglich gemacht.