Müllinspektor Hansjörg Stähli (Bruno Cathomas) hat zwei Probleme. Erstens ist er verliebt in Lily (Johanna Bantzer). Doch die alleinerziehende Mutter zeigt ihm die kalte Schulter.

TV-Ausstrahlung «Recycling Lily» läuft am Montag, 11.05. um 22.35 Uhr auf SRF zwei. Der Film ist danach 7 Tage online verfügbar.

Zweitens, Stähli muss einen Abfallsünder aufspüren, der seinen Güsel illegal entsorgt.

Was er nicht weiss: Seine zwei Probleme hängen auf ungewöhnliche Weise zusammen.

Das zentralste Zitat

Legende: Lily (Johanna Bantzer) hat ein dunkles Geheimnis. SRF

«Wir sind nicht kompatibel», stösst Lily den Abfallsheriff Stähli vor den Kopf.

Der Schauspieler

Legende: Bruno Cathomas als Müllinspektor Stähli in Aktion. Ascot Elite

Der unscheinbare Bruno Cathomas ist die Idealbesetzung für den bünzligen Müllinspektor, der noch bei seiner Mutter lebt.

Der 54-Jährige hat in Filmen wie «Studers erster Fall» (2001) oder «Achtung, fertig, WK!» (2013) mitgewirkt. Auch in Fernsehserien ist der Bündner regelmässiger Gast, so etwa in «Der Bestatter», «Tatort» oder «Soko Köln».

Fakten, die man wissen sollte

Legende: Der Held reitet nicht im Westernsattel, sondern im Abfallmobil. Ascot Elite

Regisseur Pierre Monnard findet, als Müllinspektor habe sein Held etwas von einem einsamen Sheriff, der für Ordnung sorgt.

Nicht nur deshalb können Cineasten bei «Recycling Lily» gut «Kennen Sie Kino» spielen.

Wer hat wie eine Figur in «Blade Runner» einen Tick mit gefalteten Papiervögeln?

Welche Szene spielt auf die Mutter-Sohn-Beziehung in «Psycho» an?

Wann erklingt die Mundharmonika aus «Spiel mir das Lied vom Tod»?

Das Urteil

Legende: Wie verhindert man Kitsch beim erlösenden Kuss? Indem man die Szene mit einer Tonne Altpapier zumüllt. SRF

«Recycling Lily» zelebriert einen ganz eigenen Stil. Obwohl der Film heute spielt, erinnert vieles an die 1950er Jahre: der Rock’n’Roll, die Elvis-Frisur des Helden, die bunte Einrichtung des Lokals Lucky Burger etc.

Das wirkt nicht nur toll, sondern hat Methode: Das strenge Styling unterstreicht die Biederkeit einer Schweizer Landgemeinde und ironisiert zugleich das Herzdrama. Ein gelungener Filmspass also.

SRF zwei 27.04., 22.40 Uhr