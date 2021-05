Niedliche Hundewelpen töten und sich daraus einen schicken Mantel aus Dalmatinerfell nähen: Das war Cruella De Vils finsterer Plan im Disney-Zeichentrickfilm «One Hundred and One Dalmatians» von 1961.

Schon damals war die grell geschminkte Frau mit dem langen Zigarettenhalter und dem halb weissen, halb schwarzen Haar eine viel zu bizarre Erscheinung, um ernsthaft Grauen zu erzeugen.