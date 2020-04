Toby und Tanner. Zwei Brüder, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Toby begleitete die kranke Mutter bis in den Tod. Währenddessen sass sein durchgeknallter Bruder Tanner zehn Jahre im Knast. Nun will die Texas Midlands Bank die verschuldete Ranch ihrer verstorbenen Mutter zwangsversteigern. Die Geschwister haben noch eine Chance die Liegenschaft zu retten: Sie müssen in den nächsten Tagen das Geld auftreiben.

Und wie macht man das? Indem man die Filialen der Bank ausraubt, die einem die Existenz klauen will. Der sozialkritische Neo-Western «Hell or High Water» zeigt am Beispiel einer armen Familie die Auswirkungen der amerikanischen Wirtschaftskrise von 2007.

1. Das stärkste Zitat Legende: Jeff Bridges spielt den Ranger Marcus Hamilton, der bald in Rente geht. Ascot Elite Alberto Parker, ein indigener Polizist, sagt zu seinem Berufskollegen Marcus Hamilton (Jeff Bridges): «Das alles ist das Land meiner Vorfahren, dieses Pack hat es ihnen gestohlen und ihnen wurde es auch gestohlen. Aber dieses Mal ist es keine Armee, es sind diese Hurensöhne da drüben.» Parker zeigt auf die Texas Midlands Bank auf der anderen Strassenseite.

2. Der Schauspieler Legende: Chris Pine kämpft als armer Bürger Toby für seine Rechte. Marcus Hamilton Chris Pine, besser bekannt als James T. Kirk aus der «Stark Trek»-Reihe. Für den Neo-Western «Hell or High Water» verlässt der amerikanische Schauspieler die futuristische und abgehobene Edelstahl-Welt und taucht in die bodenständige und kriminelle Welt des Kleingangsters ein. Sein neuer Look – Dreitagebart und längere Haare – passt perfekt in die moderne Western-Welt von Texas. Seine zurückhaltende und gleichzeitig rebellierende Art machen ihn zu einem sympathischen Antihelden.

3. Fakten, die man wissen sollte Legende: Nick Cave und Warren Ellis haben den Soundtrack zu «Hell or High Water» geschrieben. Getty Images Nick Cave hat den Soundtrack geliefert. Zusammen mit dem englischen Autor und Musiker Warren Ellis. Die beiden haben bereits zum 12. Mal gemeinsam an einer Filmmusik gearbeitet. Der Soundtrack von «Hell or High Water» besteht aus 15 Songs. Nicht alle sind Kompositionen von Cave und Ellis. Gastmusiker wie der berühmte amerikanische Countrysänger Waylon Jennings finden sich ebenfalls auf der Scheibe. Am 16. September stieg die CD auf Platz 12 der Album-Charts in Grossbritannien ein.

4. Das Urteil Legende: «Hell or High Water» brilliert mit einer starken Besetzung. Ascot Elite Der Neo-Western «Hell or High Water» schafft es, die Geschichte der Ureinwohner von Texas, die amerikanische Sozialkrise und die Auflehnung des kleinen Mannes gegenüber den grossen Banken in eine spannende Erzählung zu packen. «Hell or High Water» – komme was wolle – schauen Sie sich diesen Film an!

Kinostart: 3.11.2016