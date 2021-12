Legende: SRF / Oscar Alessio

SRF: Was macht Lina Wertmüllers Filme erfolgreich?



Michael Sennhauser: Wertmüllers Filme enthalten eine eigenwillige Mischung von Opulenz und Groteske in Verbindung mit Sex und dem ungleichen Kampf der Geschlechter. Wobei sie Sadismus und Unterwürfigkeit ebenso oft ihren Männerfiguren wie auch ihren Frauenfiguren zuschrieb.



Wertmüller begann als Regieassistentin bei Fellini – hat sie das geprägt?



Fellinis Einfluss zeigt sich bei ihr vor allem in der Furchtlosigkeit. Und in der barocken Italianità, die vor allem in den 1970er-Jahren in die Welt ausstrahlte. Aber Fellinis Poesie und Gespür für Sentimentalität ersetzte sie für sich dann eher mit wilden Kontrasten und satirischer Überzeichnung.



Wertmüller galt als politisch engagierte Filmemacherin. Wofür setzte sie sich ein?



Sie war zwar eine erklärte Kommunistin und Feministin, entwickelte ihre Drehbücher aber nicht aus Parolen und Positionen heraus, sondern eher persönlich. Das führte auch zu – im Rückblick – interessanten Widersprüchen, wenn sich etwa eine Frauenfigur freiwillig und lustvoll einem kommunistischen Macho unterwirft. Aber grundsätzlich hat sie immer soziale und feministische Positionen vertreten.



In den USA war Wertmüller eine Kult-Figur. Warum?



Vor allem ihre erfolgreichen Filme der 1970er-Jahre ergänzten das einflussreiche italienische Kino um eine noch etwas gewagtere und zugleich weibliche Komponente. Während Filme wie Bertoluccis «Der letzte Tango in Paris» nicht nur in den USA die Pornografie salonfähig machten und das Mainstream-Kino beeinflussten, war Wertmüller gerade für das intellektuelle urbane Publikum etwa in New York dann die nächste radikale Stufe und eben auch eher ein Geheimtipp - und damit interessanter.