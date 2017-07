Die Frau

Imago/Images

Jodie Whittaker ist eine britische Schauspielerin, die bereits in zahlreichen BBC-Dramen und in «Black Mirror» gespielt hat. In «Broadchurch» arbeitete sie mit dem Autor Chris Chinall zusammen, der bei der nächsten Doctor-Who-Staffel als Hauptautor das Zepter von Steven Moffat übernimmt.