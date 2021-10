Für den Zürcher «Tatort» wurde 2019 ein Massnahmenkatalog erstellt, um den CO2-Fussabdruck zu verringern.

Dafür kam ein CO2-Rechner von myclimate zum Einsatz.



Beispielsweise setzt die Produktion heute auf vegetarisches Essen als Verpflegungsstandard. Die Haupthebel zur Einsparung seien ähnlich wie beim deutschen Label «Green Motion» beschrieben, so die SRF-Medienstelle. Im Unterschied zu Deutschland werde bei Schweizer Filmdrehs jedoch kaum Generatoren benutzt. Auch beinhalte der Schweizer Strommix kaum Kohlestrom.



Der «Tatort» dient als Pilotprojekt. Auch andere SRF-Produktionen werden aufgefordert, sich an den klimafreundlichen Massnahmen zu orientieren. Das Engagement ist aber freiwillig.



In der Zwischenzeit hat sich eine nationale Arbeitsgruppe gebildet, an der sich die SRG beteiligt. Die Arbeitsgruppe will schweizweit einheitliche Lösungen für Film- und TV-Produktionen finden, unter anderem mit einem CO2-Rechner sowie einer Informationsplattform für die Schweiz.