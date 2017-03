Sie sollen fliegen, sprechen und bitte nett zu uns sein. Filmemacher zeigen schon lange, was wir uns von Autos wünschen.

Film und Fernsehen haben uns fantastische Autos bescherrt. Herbie hat unsere Herzen errast und Christine lehrte uns das Fürchten.

Und immer wieder wird uns einen Blick in die Zukunft und auf mögliche Entwicklungen in der Automobilindustrie gewährt.

Wenn Autos fliegen

In «Blade Runner» zeigte uns Ridley Scott seine Vision von fliegenden Autos. Die sogenannten Spinners sind für herkömmliche Strassen und Luftwege gemacht. Senkrechtstart inklusive. Nennenswert an dieser Stelle sind natürlich auch die fliegenden Autos in «The Fifth Element».

Der Traum vom Fliegen ist alt, entsprechend träumte die Menschheit schon früh von fliegenden Autos. Schon im Musical-Fantasyfilm «Tschitti Tschitti Bäng Bäng» brachte ein schrulliger Erfinder sein Auto zum Fliegen. Der Film wurde von Albert R. Broccoli produziert – seines Zeichens Produzent zahlreicher James-Bond-Filme. Zufall?

Künstliche Intelligenz am Steuer

Selbstfahrende, intelligente Autos sind heute nicht mehr so futuristisch, wie noch vor ein paar Jahren. Selbstfahrende Autos sollen künftig unter anderem die Zahl der Verkehrsunfälle reduzieren.

Für die Kinder der 1980er-Jahre war K.I.T.T. aus «Knight Rider» das Traumauto schlechthin. Michael Knights treuer Freund ist – im Gegensatz zu seinem bösartigen Prototyp K.A.R.R. – darauf programmiert, Menschen zu schützen.

An dieser Stelle wollen wir noch das Johnnycab aus «Total Recall» ehrenhaft erwähnen. Die künstliche Intelligenz scheint in dieser Zukunft noch in den Kinderschuhen zu stecken. Das hat Retro-Charme.

Gleiten statt Fliegen

Fliegen ist nicht alles. In manchen Versionen unserer Zukunft gleiten die Autos oder Hovercars über die Strassen. Wie das funktionieren soll, steht noch in den Sternen. Eine Möglichkeit wäre ein elektromagnetisches Strassennetz.

Im Remake von «Total Recall» und in der Philip-K.-Dick-Verfilmung «Minority Report» jedenfalls gleiten die Autos sorgfältig orchestriert von hochentwickelten KIs durch den futuristischen Alltag. Sehr neckisch ist ihre Fähigkeit senkrechte Strassen hoch und runter zu gleiten.

Das Auto als Zeitmaschine

Ein Text reicht nicht, um sämtlichen Sci-Fi-Autos gerecht zu werden. Doc Browns DeLorean darf aber auf keinen Fall fehlen.

Die Zeitmaschine aus «Zurück in die Zukunft» fährt lobenswerterweise mit Elektrizität. Dumm nur, dass es zu Beginn Plutonium für eine nukleare Reaktion brauchte, um die nötigen 1,21 Gigawatt zu produzieren.

Wer über Autos spricht, kann das Design nicht ignorieren. Form und Funktion bilden da schon fast eine mystische Einheit. Oder in Doc Browns Worten: «Tja, ich sehe das so: Wenn man schon eine Zeitmaschine in einen Wagen einbaut, dann bitteschön mit Stil.»

Sendung: SRF 1, «10 vor 10», 7. März 2017.