Der walisische Schauspieler (*1914) sammelte schon als Schüler erste Theatererfahrung. Im Zweiten Weltkrieg diente er als Füsilier in der britischen Armee. 1940 geriet er in Gefangenschaft und wurde für fünf Jahre in einem deutschen Kriegsgefängnis festgehalten. Nach seiner Rückkehr spielte er in einem Film des Regisseurs Terence Young mit, der ihn 1963 in seinem Film «From Russia with Love» als Quartiermeister besetzte. Diese Rolle spielte Llewelyn in 17 Filmen. In «The World Is Not Enough» verkörperte er Q ein letztes Mal. Kurz nach der Filmpremiere starb Desmond Llewelyn im Alter von 85 Jahren nach einem Autounfall.